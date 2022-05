Regolamento secondo turno playoff Serie C 2021/2022: cosa succede in caso di pareggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Regolamento del secondo turno dei playoff di Serie C 2021/2022: ecco cosa succede in caso di pareggio. Le regole non cambiano, e saranno quindi identiche a quelle del primo turno. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la squadra meglio piazzata in regular season, che giocherà in casa, conquisterà l’accesso al turno successivo. Non si giocheranno, quindi, supplementari o rigori. TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA PROGRAMMA DEI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildeldeidi: eccoindi. Le regole non cambiano, e saranno quindi identiche a quelle del primo. Indi parità al termine dei novanta minuti regolamentari, la squadra meglio piazzata in regular season, che giocherà in casa, conquisterà l’accesso alsuccessivo. Non si giocheranno, quindi, supplementari o rigori. TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA PROGRAMMA DEISportFace.

Advertising

daino55 : @RusPan72333006 Secondo me non è consentito dal regolamento.... me lo ha detto un amico di Livorno - infoitsport : Avellino-Foggia, è la vigilia del secondo turno playoff: il regolamento - AndreaDN04 : @PaganoMattia @_E_C_U_R_B @Erfaina1988 Beh secondo il regolamento sì, non mi dimenticherò mai il rosso dato a Kouli… - ElCondoorr : @trescogli @StefanoPutinati Premesso che conosco solo quello uscito sui giornali, secondo me assomiglia molto ad un… - vito22222222 : @RRock_R6 @mpesquet1 @theboss_1908 @Udinese_1896 @PierpaolMarino @nachopussetto Perché altrimenti secondo il tuo me… -