Michele Girone e il soprannome “Marò” scelto per ottenere voti grazie al padre (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qualche giorno fa, nella posta della mia pagina Facebook, ho ritrovato questo messaggio da parte di un giovane studente: “Gentilissimo dottor Melio, le porto all’attenzione questo episodio. Michele Girone, figlio del soldato maro’ Girone, si candida al CNSU, Consiglio Nazionale Studenti Universitari, e per farlo si candida tenendo come soprannome “salvatore Girone” e “Marò”, così che le persone lo possano votare sulla base della fama che lo accompagna per il padre. Che a onor del vero resta pur sempre ricordato non come un generale di guerra, ma un assassino. Per presentarsi parte scusandosi di essere stato fascista da adolescente, e pubblica il suo manifesto decalogo che compose a 17 anni calpestando la dignità femminile. Come se fosse goliardia, come se fosse un ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qualche giorno fa, nella posta della mia pagina Facebook, ho ritrovato questo messaggio da parte di un giovane studente: “Gentilissimo dottor Melio, le porto all’attenzione questo episodio., figlio del soldato maro’, si candida al CNSU, Consiglio Nazionale Studenti Universitari, e per farlo si candida tenendo come“salvatore” e “”, così che le persone lo possano votare sulla base della fama che lo accompagna per il. Che a onor del vero resta pur sempre ricordato non come un generale di guerra, ma un assassino. Per presentarsi parte scusandosi di essere stato fascista da adolescente, e pubblica il suo manifesto decalogo che compose a 17 anni calpestando la dignità femminile. Come se fosse goliardia, come se fosse un ...

Advertising

neXtquotidiano : Michele Girone e il soprannome 'Marò' scelto per ottenere voti grazie al padre - michele_fazio : RT @Tg1Rai: Si chiama 'L'ultimo girone' il tour di una delle #rockband più famose e amate in Italia : i @Litfiba. Il gruppo festeggia oltre… - michele_coffee : Si pagano ingenuità di tutti non solo ora, ma forse e soprattutto nel girone di andata, con alcune partite sottoton… - michele_zeno : @Torrenapoli1 Avessimo avuto la continuità di risultati come nel girone di ritorno dell’anno scorso -