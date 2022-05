Mascherine a lavoro | resta l’obbligo | c’è l’accordo tra governo e sindacati Fino a quando si deve indossare

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dal 1 maggio sono cambiate le regole anti-covid relative a Green Pass esia chirurgiche sia Ffp2; in un primo momentodelleal chiuso sembrava decaduto ma si è aperto uno spiraglio di dibattito in merito al mantenimento dei DPI sul posto di. A seguito di un lungo confronto tra, è stato raggiunto un accordo.sul posto diLesaranno obbligatorie sul posto dial 30 giugno, è questo quanto deciso in merito al protocollo anti-covid. Ledovranno essere utilizzate “In tutti i casi di condivisione degli ambienti di ...

borghi_claudio : Cari miei, sindacati e confindustria tutti d'accordo sul tenere le mascherine nei luoghi di lavoro. I sindacati pla… - AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - AlexBazzaro : Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a Landini? Ecco… - Sayitright88 : RT @luigivanti: Quindi le mascherine al lavoro fino al 30 giugno.Saremo probabilmente l'unico Paese al Mondo. Ora, però, cari i miei amici… - sara53054424 : RT @NicolaPorro: ?? Ultima ora ?? La folle decisione sulle #mascherine: restano pure all'#aperto. Ma a targhe alterne: chi deve indossarla ??… -

Una commessa indossa la mascherina in un negozio nel centro di Roma - Ansa . Sul posto disi continuerà ad usare le, almeno fino a giugno . Anche nei negozi. Poi si vedrà. È questa la posizione emersa alla riunione delle parti sociali con il ministero del, Salute e ...... della Salute e dello Sviluppo Economico è stata presa una decisione molto importante per quel che riguarda l'utilizzo delle. Il dispositivo di protezione contro il Covid - 19, ...Confermate quindi tutte le misure di protezione previste: le mascherine continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come Dpi e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate così ...Mascherine obbligatorie a lavoro fino a giugno: questa la decisione del vertice tra Inail e ministeri del Lavoro, Salute e Sviluppo. La pandemia da Covid-19 non molla la presa, motivo per cui l’Inail ...