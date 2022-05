Leonardo DiCaprio elogia Jacob Elordi di Euphoria durante l'after-party del Met Gala 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Leonardo DiCaprio si è aperto con Jacob Elordi a proposito di che cosa pensa veramente di Euphoria, lo show di successo della HBO, durante uno degli after-party del Met Gala 2022. I fan sono euforici per un'interazione tra Leonardo DiCaprio e Jacob Elordi: la star di Titanic ha dimostrato non solo di avere un talento incredibile, ma anche dei gusti impeccabili dopo aver confessato di essere entusiasta di Euphoria, parlando con Elordi durante uno degli after-party del Met Gala 2022. I due si sono incrociati al party a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 maggio 2022)si è aperto cona proposito di che cosa pensa veramente di, lo show di successo della HBO,uno deglidel Met. I fan sono euforici per un'interazione tra: la star di Titanic ha dimostrato non solo di avere un talento incredibile, ma anche dei gusti impeccabili dopo aver confessato di essere entusiasta di, parlando conuno deglidel Met. I due si sono incrociati ala ...

Advertising

ParliamoDiNews : Come spende i suoi miliardi Leonardo DiCaprio? #spende #leonardo #dicaprio - zazoomblog : Leonardo DiCaprio invita i brasiliani a non votare Bolsonaro e lui lo minaccia: Tieni la bocca chiusa - #Leonardo… - ghostinaf1s : Leonardo DiCaprio why so pogi? - PaolaRgnm : RT @globalistIT: Bolsonaro un altro allergico alla libertà di parola - globalistIT : Bolsonaro un altro allergico alla libertà di parola -