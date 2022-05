Jannik Sinner: “100 vittorie, spero ne arrivino altre. Ho dovuto cambiare tattica contro de Minaur” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Jannik Sinner ha surclassato Alex de Minaur in due set e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha giocato un incontro brillante sulla terra rossa della capitale spagnola, ha portato a casa il primo set con grande tenacia (6-4) e poi nella seconda frazione ha giganteggiato in lungo e in largo (6-1). L’altoatesino si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura e domani tornerà in campo per andare a caccia dei quarti di finale. Jannik Sinner è parso soddisfatto della prestazione offerta contro l’australiano e ha analizzato la propria prova al termine dell’incontro: “Ho iniziato bene il primo set, poi ci sono stati un paio di break. Nessuno ha giocato il miglior tennis e abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha surclassato Alex dein due set e si è qualificato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha giocato un inbrillante sulla terra rossa della capitale spagnola, ha portato a casa il primo set con grande tenacia (6-4) e poi nella seconda frazione ha giganteggiato in lungo e in largo (6-1). L’altoatesino si è così guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura e domani tornerà in campo per andare a caccia dei quarti di finale.è parso soddisfatto della prestazione offertal’australiano e ha analizzato la propria prova al termine dell’in: “Ho iniziato bene il primo set, poi ci sono stati un paio di break. Nessuno ha giocato il miglior tennis e abbiamo ...

Advertising

WeAreTennisITA : Oggi a Madrid tornano in campo i golden boy del tennis azzurro, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ?? Cilic ?? Zverev E… - SuperTennisTv : Anche Jannik negli ottavi di Madrid! ?? #Sinner ha la meglio sull'australiano De Minaur per 6-4 6-1 ?? #tennis |… - elena_g05 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner entra nel club degli italiani con almeno 100 vittorie a livello ATP nell'Era Open. - solounastella : RT @oktennis: Jannik Sinner ???? vola agli ottavi di Madrid e mette a segno la 100esima partita vinca in carriera, a 20 anni. - Moixus1970 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner entra nel club degli italiani con almeno 100 vittorie a livello ATP nell'Era Open. -