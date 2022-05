Furiosa lite, poi scoppia la rissa sul palco: tensione altissima (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima la Furiosa lite, poi una vera e propria rissa sul palco: tensione altissima, è successo davanti agli occhi di tutti, incredibile. È scoppiata una furibonda rissa sul palco della famosissima trasmissione Mediaset e, a quanto pare, le conseguenze sono state davvero incredibili. A riportare la notizia della lite, è stato TV Blog. Ecco cos’è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima la, poi una vera e propriasul, è successo davanti agli occhi di tutti, incredibile. Èta una furibondasuldella famosissima trasmissione Mediaset e, a quanto pare, le conseguenze sono state davvero incredibili. A riportare la notizia della, è stato TV Blog. Ecco cos’è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CorriereCitta : Roma, furibonda lite a Termini: due feriti - infoitcultura : Antonio Zequila, lite furiosa con Alessandra Mussolini/ 'Er Mutanda? Tu in topless…' - infoitcultura : Antonio Zequila, lite furiosa con Alessandra Mussolini: 'Adesso dimmelo in faccia!' volano insulti - infoitcultura : 'È caduto per terra'. Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini, furiosa lite al Maurizio Costanzo Show: le foto - viveremarche : Fabriano: Furiosa lite tra due stranieri nei pressi di un bar del centro, interviene la polizia… -