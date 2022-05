Frosinone | Romina uccisa a coltellate a 36 anni L’intollerabile frase dell’ex | «Non volevo farlo | la amo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Aveva 36De Cesare, trovata morta ieri nella sua casa di: strangolata e poi accoltellata, rimasta riversa in una pozza di sangue. Per il suo omicidio è stato fermato l’ex fidanzato, Pietro Ialongo, di 38, individuato a Sabaudia, dove si aggirava seminudo in spiaggia, dopo essersi disfatto degli indumenti che indossava. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno anche ritrovato un taccuino sul quale l’uomo aveva appuntato diverse frasi, fra le quali, sul primo foglio«nonucciderla. La amo». L’uomo è ora in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato, in attesa della convalida da parte del Tribunale di Latina. L’allarme dato dal nuovo fidanzato A dare l’allarme era stato il nuovo fidanzato di, che non ...