"Costi triplicati". Draghi archivia il Superbonus e scatena l'ira 5S (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mario Draghi, parlando "nel cuore della democrazia europea", non si accontenta di restare sulle generali, su principi e modifiche dei trattati, ma lancia un sasso pesante nello stagno del dibattito politico-economico Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mario, parlando "nel cuore della democrazia europea", non si accontenta di restare sulle generali, su principi e modifiche dei trattati, ma lancia un sasso pesante nello stagno del dibattito politico-economico

Advertising

fattoquotidiano : Superbonus, Draghi a Strasburgo: “Non siamo d’accordo, costi triplicati”. La replica M5s: “La Commissione Ue ha più… - Matteo_DG : RT @janavel7: Dopo le frodi, i costi 'triplicati': Draghi torna alla carica sulla fine del Superbonus 110%. Naturalmente il M5s non ci sta:… - tedeschini : RT @EasyInve: Draghi ha detto di non essere d’accordo con il #superbonus 110% perché i costi dei materiali sono triplicati. Qui avevamo ria… - m_brama : RT @janavel7: Dopo le frodi, i costi 'triplicati': Draghi torna alla carica sulla fine del Superbonus 110%. Naturalmente il M5s non ci sta:… - StefaniaFalone : RT @EasyInve: Draghi ha detto di non essere d’accordo con il #superbonus 110% perché i costi dei materiali sono triplicati. Qui avevamo ria… -