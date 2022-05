Conte contro Draghi: «Vogliono spingerci fuori dal governo» (Di mercoledì 4 maggio 2022) I «Inizio ad avere dubbi che ci sia qualcuno che voglia spingere il M5S fuori dal governo. Se così fosse, ce lo dicano chiaramente». Giuseppe Conte alza il tiro nella L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 4 maggio 2022) I «Inizio ad avere dubbi che ci sia qualcuno che voglia spingere il M5Sdal. Se così fosse, ce lo dicano chiaramente». Giuseppealza il tiro nella L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

La7tv : #dimartedi Lo scontro tra Alessandro Di Battista e Alan Friedman: 'Il suo modus operandi è pulire la sedia di Conte… - davidallegranti : C'è Conte che chiede a Draghi di andare in Parlamento a dire di essere contro l'escalation militare. Deve essersi c… - lucianonobili : Dal governo Draghi 14 nuovi miliardi per contrastare caro #bollette e le norme per costruire finalmente a Roma il… - mentelibera71 : RT @Michele_Anzaldi: Conte definisce la norma sul termovalorizzatore a Roma un 'ricatto' e sul superbonus parla di 'rappresaglia' del presi… - Angela3v999 : RT @jacopo_iacoboni: Sul Quirinale, Salvini e Conte hanno tentato due volte un asse a distanza (contro Draghi) Sulla guerra, dicono entram… -