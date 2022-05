Champions League 2021/2022, decisione Uefa: biglietti gratis e prezzi ridotti per la finale (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’Uefa ha ufficializzato alcune novità relativamente alla finale della Champions League 2021/2022, la quale andrà in scena presso il Parco dei Principi. Sullo scenario di Parigi, l’atto finale della più importante competizione calcistica europea sarà alla portata di tutti o quasi; infatti, i vertici Uefa hanno deciso di distribuire oltre 10mila biglietti gratuiti ai tifosi delle due squadre finaliste, mettendo in pratica quanto anticipato a febbraio 2022. Inoltre, i ticket di categoria 4 saranno acquistabili a prezzo ridotto: 60 euro piuttosto che i 70 precedentemente stabiliti. Riduzione dei prezzi anche per quanto concerne i biglietti di categoria 3, in vendita a 150 e non più a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’ha ufficializzato alcune novità relativamente alladella, la quale andrà in scena presso il Parco dei Principi. Sullo scenario di Parigi, l’attodella più importante competizione calcistica europea sarà alla portata di tutti o quasi; infatti, i verticihanno deciso di distribuire oltre 10milagratuiti ai tifosi delle due squadre finaliste, mettendo in pratica quanto anticipato a febbraio. Inoltre, i ticket di categoria 4 saranno acquistabili a prezzo ridotto: 60 euro piuttosto che i 70 precedentemente stabiliti. Riduzione deianche per quanto concerne idi categoria 3, in vendita a 150 e non più a ...

