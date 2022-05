Ascolti TV | Martedì 3 Maggio 2022. Vince la Champions (4,3 mln – 20%), David a 2,4 mln (14.7%). La Pupa chiude a 1,2 mln (9.8%) (Di mercoledì 4 maggio 2022) Drusilla Foer e Carlo Conti Il rilascio dei dati di ieri 3 Maggio 2022 è avvenuto ritardo a causa di un inconveniente di produzione in via di risoluzione. Nella serata di ieri, Martedì aprile 2022, su Rai1 – dalle 21.36 alle 0.23 – la serata di premiazione dei David di Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha appassionato 2.428.000 spettatori pari al 14.7% (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Villareal-Liverpool ha raccolto davanti al video 4.289.000 spettatori pari al 20% di share (pre e post nel complesso: 3.157.000 – 14.7%). Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 – dalle 21.45 all’1.34 – la finale de La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Drusilla Foer e Carlo Conti Il rilascio dei dati di ieri 3è avvenuto ritardo a causa di un inconveniente di produzione in via di risoluzione. Nella serata di ieri,aprile, su Rai1 – dalle 21.36 alle 0.23 – la serata di premiazione deidi Donatello, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, ha appassionato 2.428.000 spettatori pari al 14.7% (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 l’incontro diLeague Villareal-Liverpool ha raccolto davanti al video 4.289.000 spettatori pari al 20% di share (pre e post nel complesso: 3.157.000 – 14.7%). Su Rai2 Qualcosa di Speciale ha interessato 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 – dalle 21.45 all’1.34 – la finale de Lae il Secchione Show ha intrattenuto ...

