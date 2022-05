Andrea Bocelli, il tragico risveglio del tenore: è successo all’improvviso (Di mercoledì 4 maggio 2022) I malviventi si sono introdotti nella villa di Forte dei Marmi appena acquisita da Andrea Bocelli, si cerca di capire l’entità del bottino. Quando i domestici si sono recati presso la villa di Forte dei Marmi e hanno visto il caos all’interno non hanno potuto fare altro che avvertire le forze dell’ordine. L’edificio, svaligiato dai ladri, è stato acquisito di recente da Andrea Bocelli, anche se al momento del furto il tenore non si trovava all’interno della villa. I malviventi sapevano evidentemente che tra le mura della villa di Forte dei Marmi non avrebbero trovato nessuno, in modo tale da poter mettere a segno il colpo senza problemi. Si tratta di un gruppo di ignoti, che hanno dapprima scavalcato il cancello d’ingresso della villa per poi introdursi nell’abitazione tramite i ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 4 maggio 2022) I malviventi si sono introdotti nella villa di Forte dei Marmi appena acquisita da, si cerca di capire l’entità del bottino. Quando i domestici si sono recati presso la villa di Forte dei Marmi e hanno visto il caos all’interno non hanno potuto fare altro che avvertire le forze dell’ordine. L’edificio, svaligiato dai ladri, è stato acquisito di recente da, anche se al momento del furto ilnon si trovava all’interno della villa. I malviventi sapevano evidentemente che tra le mura della villa di Forte dei Marmi non avrebbero trovato nessuno, in modo tale da poter mettere a segno il colpo senza problemi. Si tratta di un gruppo di ignoti, che hanno dapprima scavalcato il cancello d’ingresso della villa per poi introdursi nell’abitazione tramite i ...

