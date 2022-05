Sondaggi Ipsos | il Pd torna primo | exploit per Italexit

(Di martedì 3 maggio 2022) Il Partito Democratico mette la freccia edavanti a Fratelli d’Italia negli ultimirealizzati per il Corriere della Sera. Il partito di Meloni perde il primato calando di un punto e mezzo al 20%. I dem, pur lasciando sul terreno quattro decimi, conquistano ilposto grazie al 20,5% dei consensi. Ad essere in difficoltà è l’altro main partner dell’alleanza di centrodestra: la Lega, infatti, fa un passo indietro di un punto attestandosi al 16,5%. In rialzo, invece, sono le quotazioni di Forza Italia che passa dall’8,1% della scorsa rilevazione all’8,8%. Bene anche il Movimento 5 Stelle che arresta la sua caduta iniziata all’alba del nuovo anno. I pentastellati guadagnano mezzo punto portandosi al 15%.per: la formazione euroscettica di ...

Settimana dal 24/4 al 30/4/2022 La caratteristica della chart di questa settimana è la presenza nel computo per la media finale di due sondaggi Ipsos diffusi a distanza di pochi giorni. Certo, i sondaggi bisogna saperli leggere ed è sempre fuorviante fermarsi allo "0 virgola" ... vede una Lega che passa dal 16,3% al 15.9, la Swg dal 16,4 al 15,6 e la Ipsos dal 17,5 al 16,5. Tre rilevazioni che dicono la stessa cosa: oggi le intenzioni di voto per la Lega sono in calo.