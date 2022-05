“Quasi nessuno lo ha notato” Charlène di Monaco | la prima uscita in pubblico con Alberto ai raggi x | il dettaglio

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 maggio 2022) Ha scelto il gran premio di formula E diper tornare a farsi vedere.dinegli ultimi mesi è stata al centro di tantissimi rumors dovuti alla sua lunga assenza dal palazzo. E anche ovviamente ai problemi con il marito, il principe. Si è parlato più volte di separazione, di scandali, addirittura di dossier e congiure. Ma poi una fonte a Voici ha rivelato: “Per lavoltaha pronunciato la parola ‘divorzio’, una cosa impensabile per. È disposto a tutto pur di non arrivare a questo e la principessa lo sa molto bene”. Oraè tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di. Lo ha fatto scegliendo un outfit all’insegna della ...