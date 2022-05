Quando l’amore da dono divino diventa peccato | “Io | innamorata di un prete Ma non sono la metà di niente”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 3 maggio 2022)è undi Dio, serve a generare vita e la Chiesa cattolica lo benedice. Ma c’è un amore ritenuto ‘sconsiderato’, che procura sconcerto, che si fatica ad accettare. Ètabù per eccellenza: quello tra una donna e un sacerdote. Che si trasforma addirittura innel momento in cui la guida spirituale, da riferimento di una comunità di fedeli,oggetto del desiderio di una donna. È quello che è successo ad Anna (nome di fantasia), 37 anni, originaria del sud Italia ma che da anni vive a Firenze, dove lavora come commessa. Lei di unsi èe con lui vive, di nascosto da tutto e da tutti, tacendo di questa convivenza gioie e dolori persino con i parenti e gli amici.umano e...