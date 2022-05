Project 50 - Dallara Masterpiece | le Audi del DTM e la Maserati MC12

(Di martedì 3 maggio 2022) Il nuovo millennio si apre con una serie di grandi soddisfazioni per laAutomobili. Lee leprogettate dall'azienda di Varano mietono argenteria nel prestigioso campionato tedesco Deutsche Tourenwagen Masters e nel Mondiale GT1. L'ampliamento delle sale trofei delle due Case coincide con il ritorno alle corse dopo anni di assenza: addirittura 37 per il Tridente, giusto un paio per, che approfitta della riapparizione delle berline nel DTM. A Ingolstadt si rivolgono a Gian Paoloper la costruzione delle scocche, i calcoli torsioniali lo sviluppo dell'aerodinamica della berlina A4 da competizione, sigla interna R11. La A4 del DTM è praticamente un prototipo con carrozzeria silhouette, lontana parente della berlina di serie. Adotta un telaio monoscocca in materiale ...

Advertising

zazoomblog : Project 50 - Dallara 5.0: Autonomous Challenge una sfida per il mondo - SEGUI LA DIRETTA - #Project #Dallara… -

Quattroruote

Tutte le auto in gara sono state fornite proprio dalla. L'azienda emiliana ha, in particolare, fornito un telaio appositamente modificato. "La base è un veicolo che usiamo a Indianapolis", ha ...In tutto, le longeve Audi 4 plasmate daportano a casa cinque titoli Piloti e tre Costruttori fra il 2004 e il 2011. La musica non cambia quando il nuovo regolamento impone coupé più pesanti (... Dallara Project 5.0: “In futuro ci saranno gare tra piloti umani e auto a guida autonoma” - Quattroruote.it Le nuove tecnologie aprono nuovi spazi di interazione anche nel motorsport e le ricadute industriali sono molteplici. Se ne è parlato all’ultimo appuntamento della rassegna per i 50 anni della Dallara ...Il motorsport senza pilota sarà al centro del prossimo incontro della rassegna celebrativa della factory di Varano de' Melegari: segui la diretta streaming a partire dalle ore 21 di martedì prossimo ...