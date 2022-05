Eva Henger in ospedale | ridotta così dopo l' incidente | collegamento choc a Pomeriggio 5 | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Evae suo marito Massimiliano Caroletti venerdì scorso sono rimasti feriti in un gravissimoautomobilistico in Ungheria. A lei e al marito è andata tutto sommato bene, ma sono morte due persone, che si trovavano nell'altra auto rimasta coinvolta dallo schianto. “Mi sento in colpa”, ha detto a Barbara D'Urso che nell'ultima puntata diCinque è riuscita a intervistarla via skype dall'in cui è ricoverata. Nella chiacchierata la conduttrice ha cercato di sollevare il morale all'attrice di film per adulti. “Ricordati che sei ancora viva e che per fortuna tua figlia non era lì con voi…”, le ha detto Barbara D'Urso. A quel punto Evaè scoppiata a piangere: “Se mia figlia fosse stata con noi in auto avrebbe rischiato la vita”. Poi ha spiegato: “Lei voleva venire con ...