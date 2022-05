Dl aiuti, ecco il bonus di 200 euro per i redditi inferiori ai 35mila TUTTE LE MISURE (Di martedì 3 maggio 2022) Il governo arriva in soccorso di famiglie ed imprese contro il caro energia e stanzia 14 miliardi nel nuovo decreto aiuti. Nel testo, finanziato anche grazie all'aumento dal 10 al 25% delle tasse ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022) Il governo arriva in soccorso di famiglie ed imprese contro il caro energia e stanzia 14 miliardi nel nuovo decreto. Nel testo, finanziato anche grazie all'aumento dal 10 al 25% delle tasse ...

RaiNews : Ecco cosa c'è nel decreto legge 'Aiuti' #ConsiglioDeiMinistri - SilviaBerzoni : RT @angelazoppo: @Palazzo_Chigi @MilanoFinanza #draghi #decretoaiuti #bollette #energia misure per 14 miliardi, coperte in parte con nuova… - Carla37611766 : Ecco perché ieri sera i ministri del M5S in Cdm non hanno partecipato al voto sul dl aiuti. Ecco la ragione per cui… - sacspo : RT @RaiNews: Ecco cosa c'è nel decreto legge 'Aiuti' #ConsiglioDeiMinistri - mariagrazialeg2 : RT @CroattiMarco: Ed ecco il #PD che molto coerentemente con le politiche ambientali progressiste, ti infila in un provvedimento con aiuti… -