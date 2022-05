Avellino-Foggia, i convocati di Gautieri: c’è un forfait dell’ultim’ora (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ conto alla rovescia per l’esordio nei playoff. L’Avellino, domani sera ore 20.30 affronta tra le mura amiche del “Partenio-Lombardi” il Foggia. Match valido per il secondo turno della post season. Formazione che ha difatti estromesso la squadra di Carmine Gautieri nella corsa al terzo posto in classifica nella regular season. Alla vigilia del match, il tecnico partenopeo ha redatto la lista dei convocati. Assenti per squalifica Aloi e Matera. Non c’è Tito tra i convocati. Al contrario rientra, dopo un lungo periodo Maniero. L’attaccante, dopo l’infortunio patito contro il Messina è pronto a dare il suo contributo nei playoff. Avellino-Foggia: i convocati di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ conto alla rovescia per l’esordio nei playoff. L’, domani sera ore 20.30 affronta tra le mura amiche del “Partenio-Lombardi” il. Match valido per il secondo turno della post season. Formazione che ha difatti estromesso la squadra di Carminenella corsa al terzo posto in classifica nella regular season. Alla vigilia del match, il tecnico partenopeo ha redatto la lista dei. Assenti per squalifica Aloi e Matera. Non c’è Tito tra i. Al contrario rientra, dopo un lungo periodo Maniero. L’attaccante, dopo l’infortunio patito contro il Messina è pronto a dare il suo contributo nei playoff.: idi ...

