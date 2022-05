Sinner-Paul in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di lunedì 2 maggio 2022) Jannik Sinner dovrà confrontarsi con Tommy Paul nel contesto del primo turno del tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2022. Esordio complesso dell’azzurro sul rosso spagnolo, considerando le qualità tecniche rilevanti dello statunitense. Il nativo di San Candido ha dimostrato in più occasioni di sentirsi a proprio agio sulla terra battuta ed è favorito dalla particolare velocità della superficie madrilena, ma attenzione a sottovalutazione l’americano. Il tennista a stelle e strisce, infatti, detiene un repertorio tecnico vario e può realisticamente mettere in difficoltà il talentino nostrano. In generale, Sinner favorito per il passaggio del turno sulla terra di Madrid, sebbene l’incontro presenti più di qualche insidia. ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Jannikdovrà confrontarsi con Tommynel contesto del primo turno del tabellone principale deldi. Esordio complesso dell’azzurro sul rosso spagnolo, considerando le qualità tecniche rilevanti dello statunitense. Il nativo di San Candido ha dimostrato in più occasioni di sentirsi a proprio agio sulla terra battuta ed è favorito dalla particolare velocità della superficie madrilena, ma attenzione a sottovalutazione l’americano. Il tennista a stelle e strisce, infatti, detiene un repertorio tecnico vario e può realisticamente mettere in difficoltà il talentino nostrano. In generale,favorito per il passaggio del turno sulla terra di, sebbene l’incontro presenti più di qualche insidia. ...

WeAreTennisITA : In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ??… - FabioSanremo : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… - planetwin365ita : Largo al grande #tennis: al #MutuaMadridOpen si inizia a fare sul serio. ?? Ora in campo #Sinner vs #Paul, a seguire… - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: In campo oggi al #MMOPEN gli altri azzurri: Sinner ?? Paul (ore 12) Fognini ?? Basilashvili (13:30 circa) Musetti ?? Iva… -