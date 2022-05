"Si può pagare in rubli". Esplode la lite nel governo: il ministro "zittito" da Draghi (Di lunedì 2 maggio 2022) Mario Draghi ha espresso irritazione per l'intervista di Sergej Lavrov a Zona Bianca, ma nel corso del Consiglio dei ministri si è trovato a dover fronteggiare anche un'altra questione scottante, quella legata a un esponente del suo governo, Roberto Cingolani. Il ministro della Transizione ecologica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Politico piuttosto sconvolgenti, avendo sostanzialmente detto che per qualche mese, in attesa che l'Europa si organizzi, si può pagare il gas russo anche in rubli. “Quando Draghi l'ha visto - è l'indiscrezione lanciata da Dagospia - ha fatto un balzo dalla sedia e lo ha spedito a smentire subito”. Insomma, per il presidente del Consiglio è stata una giornata a dir poco calda: effettivamente Cingolani ha poi smentito se stesso. Ma che cosa aveva ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Marioha espresso irritazione per l'intervista di Sergej Lavrov a Zona Bianca, ma nel corso del Consiglio dei ministri si è trovato a dover fronteggiare anche un'altra questione scottante, quella legata a un esponente del suo, Roberto Cingolani. Ildella Transizione ecologica ha rilasciato alcune dichiarazioni a Politico piuttosto sconvolgenti, avendo sostanzialmente detto che per qualche mese, in attesa che l'Europa si organizzi, si puòil gas russo anche in. “Quandol'ha visto - è l'indiscrezione lanciata da Dagospia - ha fatto un balzo dalla sedia e lo ha spedito a smentire subito”. Insomma, per il presidente del Consiglio è stata una giornata a dir poco calda: effettivamente Cingolani ha poi smentito se stesso. Ma che cosa aveva ...

