(Di lunedì 2 maggio 2022) Si sa, ilè da sempre un momento di gioia e rilassatezza. Tuttavia anche in questa circostanza idelle forze dell’ordine non si sono fatti attendere. Infatti, per assicurare la serena permanenza ai tanti turisti accorsi aper il e garantire loro un divertimento sano e tranquillo, i Carabinieri della Capitale hanno potenziato i servizi esterni per migliorare il controllo del territorio con pattuglie a piedi, in auto e moto, nonché per vigilare sulla sicurezza stradale.presso gli scali ferroviari e nelle stazioni della metropolitana, a bordo dei mezzi pubblici, nei luoghirmente frequentati dai turisti e nei principali luoghi di aggregazione dei giovani con particolare attenzione a piazza San Giovanni, e alle vie limitrofe ma anche i luoghi ...

CorriereCitta : Roma, controlli intensificati in vista del primo maggio: boom di arresti e denunce - TG24info : #Roma – Movida, weekend di #controlli dei Carabinieri: due denunciati e sanzioni ad | - CorriereCitta : Roma, la malamovida impazza nel week-end: chiusi due locali e fermate feste abusive - TV7Benevento : **Energia: bozza dl, controlli Gdf su prezzi carburanti contro speculazioni** - - TuttoSuRoma : #Roma, controlli nel centro storico e periferie. Chiusi 3 locali ed elevate diverse sanzioni -

leggo.it

...di un piano complessivo della mobilità cui si sta lavorando e che sarà presentato asui fondi ... maggiorisulla velocità, sulle emissioni sonore, e sui cosiddetti parcheggi selvaggi. ...... in quanto compatibili, le disposizioni" suida parte del garante dei prezzi e della Guardia di finanza relative "al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale ... Roma, controlli dei carabinieri: sanzionati e chiusi 3 locali della movida Tuttavia anche in questa circostanza i controlli delle forze dell’ordine non si sono fatti attendere. Infatti, per assicurare la serena permanenza ai tanti turisti accorsi a Roma per il e garantire ...Nel testo è scritto che “al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione dell’aliquota Iva sul gas naturale usato per autotrazione trovano applicazione, in quanto ...