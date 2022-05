Perez: «Mbappé al Real? Potrebbe essere vero» (Di lunedì 2 maggio 2022) “I fan sono eccitati per Mbappé? Non ci ho pensato, ma ora che me lo dite, Potrebbe essere vero. Quando pianificheremo la prossima stagione, vedremo cosa succederà”. Lo ha dichiarato il presidente del Real Madrid Florentino Perez. I blancos hanno conquistato la loro 35esima Liga spagnola sotto la guida di Carlo Ancelotti che è diventato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 2 maggio 2022) “I fan sono eccitati per? Non ci ho pensato, ma ora che me lo dite,. Quando pianificheremo la prossima stagione, vedremo cosa succederà”. Lo ha dichiarato il presidente delMadrid Florentino. I blancos hanno conquistato la loro 35esima Liga spagnola sotto la guida di Carlo Ancelotti che è diventato L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #CarloAncelotti Perez: «Mbappé al Real? Potrebbe essere vero»: “I fan sono eccitati per Mbappé? Non ci ho… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Il presidente Perez: 'Mbappè? Non ci ho ancora pensato, ma potrebbe essere vero' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Il presidente Perez: 'Mbappè? Non ci ho ancora pensato, ma potrebbe essere vero' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Il presidente Perez: 'Mbappè? Non ci ho ancora pensato, ma potrebbe essere vero' - napolimagazine : REAL MADRID - Il presidente Perez: 'Mbappè? Non ci ho ancora pensato, ma potrebbe essere vero' -

Missione giovani per ten Hag: clamoroso ritorno per Cristiano Ronaldo Florentino Perez ha in cima ai suoi desideri Mbappe ma per il francese si registra la corte serrata del Psg per il rinnovo. Così, dovesse fallire l'assalto, CR7 rappresenterebbe il modo - anche più ... Ancelotti vince e pretende: Marotta adesso trema Florentino Perez e Ancelotti la 'raccontano' così, rispondendo alla domanda diretta in modo diverso. 'Mbappe Siamo concentrati sulla Champions, della prossima stagione parleremo quando è finita ... Florentinoha in cima ai suoi desideri Mbappe ma per il francese si registra la corte serrata del Psg per il rinnovo. Così, dovesse fallire l'assalto, CR7 rappresenterebbe il modo - anche più ...Florentinoe Ancelotti la 'raccontano' così, rispondendo alla domanda diretta in modo diverso. 'Mbappe Siamo concentrati sulla Champions, della prossima stagione parleremo quando è finita ...