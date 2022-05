“Non ci posso credere!”. Nunzio, mega sorpresa dopo l’eliminazione da Amici (Di lunedì 2 maggio 2022) Nunzio è stato il nuovo eliminato della settima puntata del serale di Amici 21. Il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi ad un passo dalla finalissima, dopo aver eliminato il super favorito alla vittoria Lda, Luca D’Alessio, figlio del cantate Gigi. Albe e Nunzio sono stati i due concorrenti arrivati al duello finale della settima puntata del serale di Amici 21 e quindi al ballottaggio che avrebbe portato al nome dell’eliminato della settimana. A decretare le sorti dei due allievi a rischio, è stata come sempre la giuria del talent show composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Nunzio, l’accoglienza in aeroporto dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 maggio 2022)è stato il nuovo eliminato della settima puntata del serale di21. Il ballerino del team guidato da Raimondo Todaro ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi ad un passo dalla finalissima,aver eliminato il super favorito alla vittoria Lda, Luca D’Alessio, figlio del cantate Gigi. Albe esono stati i due concorrenti arrivati al duello finale della settima puntata del serale di21 e quindi al ballottaggio che avrebbe portato al nome dell’eliminato della settimana. A decretare le sorti dei due allievi a rischio, è stata come sempre la giuria del talent show composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e il principe Emanuele Filiberto di Savoia., l’accoglienza in aeroporto...

marcodimaio : Non mi scandalizzo perché si intervista in una Tv italiana il ministro degli Esteri russo; personalmente non lo far… - Agenzia_Ansa : FLASH | Papa Francesco: 'Non posso camminare, devo obbedire al medico' #ANSA - CottarelliCPI : Posso anche capire i pacifisti equidistanti, quelli che 'anche l'occidente ha colpe', quelli che 'le armi prolungan… - M91P1 : e ancora una volta si deve sentire in colpa e pressato da chi dovrebbe amarti più di chiunque!Certo l'errore resta… - sn1perouge : RT @mvrderprty: io NON LI POSSO CHIAMARE GAY perché intanto gay è inglese e in televisione non mi piace parlare in inglese poi non li posso… -