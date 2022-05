Nancy Pelosi incontra Zelensky | “Non ci faremo intimidire da un bullo”

(Di lunedì 2 maggio 2022) La speaker della Camera degli Stati Uniti,, si è recata a Kiev perre il presidente ucraino Volodymyr. Una visita istituzionale che sottolinea, ancora una volta, il pieno sostegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina. “Non lasciamocidai bulli, se minacciano non ci si può tirare indietro”, ha detto la speaker L'articolo proviene da Inews24.it.

La speaker della Camera degli Stati Uniti ha incontrato oggi a Varsavia il presidente polacco Andrzej Duda, per discutere di un ulteriore sostegno all'Ucraina. Lo riporta la Cnn. Sabato ha compiuto un viaggio senza ... Anche Zelensky, che ieri ha ricevuto a Kiev la speaker della Camera dei rappresentanti Usa e una delegazione del Congresso statunitense, ha auspicato che per oggi "siano soddisfatte ..