MLW | Ha firmato un ex WWE | debutterà a Kings of Colosseum

(Di lunedì 2 maggio 2022) A detta di Fightful, il proprietario della Major League Wrestling Court Bauer ha annunciato a Busted Open Radio che Lince Dorado si è unito al roster della compagnia ela prossima settimana in un match contro nZo (Enzo Amore) all’eventoof, che si svolgerà il prossimo 13 maggio alla 2300 Arena di Philadelphia. Lince Dorado dopo la WWE Come sappiamo, Lince Dorado è stato licenziato dalla WWE lo scorso 5 novembre, e il suo ultimo match nella federazione dei McMahon è stato una sconfitta a Main Event contro Cedric Alexander. Dorado è rimasto attivo nel circuito indipendente, partecipando agli show di promotion come Warrior Wrestling e CZW.