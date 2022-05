Estrazioni Million Day di maggio 2022

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di lunedì 2 maggio… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #2maggio 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - infoitcultura : Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 1 maggio: combinazioni, cinquina e ora di estrazione - zazoomblog : Estrazioni Million Day di questa Settimana - #Estrazioni #Million #questa #Settimana - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di domenica 1 maggio… -

ESTRAZIONEDAY E EXTRA MILLIONDAY, IN ARRIVO RICCHE VINCE Oggi, lunedì 2 maggio 2022, è arrivato il momento di scoprire gli esiti delledelDay e dell'Extra MillionDay . Le cinquine si riveleranno vincenti In attesa di risolvere tale quesito, vi comunichiamo che le vincite da un milione di euro messe a referto nel ......delDay possiamo notare che il numero 19 è in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 64 assenze. Segue nella classifica dei numeri ritardatari il numero 50 con 35mancate.02/05/2022 | 10:57 ROMA - Dopo l’estrazione del MillionDay di domenica 1° maggio, il 19 resta leader dei ritardatari con 64 turni di assenza. Completano la top 5 il 50 a quota 35 estrazioni di ritardo ...Leggi qui sul nostro giornale le due combinazioni del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30. Nel caso ti fossi perso tutte le estrazioni che seguiamo sul ...