DP Noleggi SG Volley, si vola in semifinale playoff promozione (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Una DP Noleggi SG Volley straripante vince con pieno merito per 3-0 contro un’ottima Icarus Marcianise e vola in semifinale play-off promozione. Gara quasi perfetta, quella delle diavole rosse sangiorgesi, che, a parte un primo set, dove l’avvio veemente del Marcianise stava per avere la meglio, sono state brave a primeggiare in ogni fondamentale e ad imporre il proprio gioco alle avversarie. Un plauso anche alle ragazze casertane, che hanno confermato di essere uno buona squadra, hanno combattuto e messo tante cuore, ma le atlete biancorosse, sostenute da un numerosissimo e correttissimo pubblico, hanno giocato un’ottima pallavolo, creando tantissimi grattacapi ad iniziare dal servizio. Ora bisogna continuare su questa strada. Sabato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn) – Una DPSGstraripante vince con pieno merito per 3-0 contro un’ottima Icarus Marcianise einplay-off. Gara quasi perfetta, quella delle diavole rosse sangiorgesi, che, a parte un primo set, dove l’avvio veemente del Marcianise stava per avere la meglio, sono state brave a primeggiare in ogni fondamentale e ad imporre il proprio gioco alle avversarie. Un plauso anche alle ragazze casertane, che hanno confermato di essere uno buona squadra, hanno combattuto e messo tante cuore, ma le atlete biancorosse, sostenute da un numerosissimo e correttissimo pubblico, hanno giocato un’ottima pallavolo, creando tantissimi grattacapi ad iniziare dal servizio. Ora bisogna continuare su questa strada. Sabato ...

