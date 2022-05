Calcio: fuorigioco Acerbi, sospesi Pairetto - Nasca (Di lunedì 2 maggio 2022) Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati: ma il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi Nasca, direttore di gara e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 maggio 2022) Unnon visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati: ma il gol dia La Spezia provoca la sospensione di Lucae Luigi, direttore di gara e ...

sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - sportface2016 : Beffa atroce per lo #Spezia: tre volte in vantaggio con la #Lazio, poi sconfitto da un gol in fuorigioco - Gazzetta_it : Mou, che frecciata alla Lazio: 'Dopo 22 anni si può ancora vincere con un gol in fuorigioco' #RomaBologna - giornaleradiofm : Calcio: fuorigioco Acerbi, sospesi Pairetto-Nasca - davideinno85 : RT @sportface2016: #Roma, #Mourinho attacca la #Lazio e gli arbitri: 'Una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco, nel 2022' https://t.co… -