Calcio | fuorigioco Acerbi in Spezia-Lazio | sospesi Pairetto e Nasca

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Il gol in fuorigioco del difensore della Lazio Francesco Acerbi, non visto in occasione della gara con lo Spezia, è costata la sospensione dell'arbitro Luca Pairetto e dell'addetto al Var Luigi Nasca, a quanto si apprende, da parte dell'Aia, fino alla fine della stagione. I due direttori staranno fermi fino al termine del campionato per quello che è stato ritenuto un errore concatenato evitabile per un episodio che andava verificato al Var. Il gol ha portato al 4-3 della Lazio al 90'.

