Rui Patricio: «Partita difficile, ma ora pensiamo solo a giovedì» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del portiere della Roma Rui Patricio ha parlato a DAZN dopo Roma-Bologna. PRESTAZIONE – «La Partita è stata molto difficile, adesso pensiamo alla gara contro il Leicester. I tifosi ci stanno sostenendo in modo straordinario. giovedì abbiamo una Partita importantissima da vincere e il loro aiuto sarà decisivo. Vogliamo raggiungere la finale tutti insieme». PIEDI – «Gioco con i piedi in base all’organizzazione della squadra. Il portiere fa parte della squadra, se una squadra non dà opzioni diventa difficile giocare. Invece, sua squadra è organizzata, il compito è più agevole». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del portiere della Roma Ruiha parlato a DAZN dopo Roma-Bologna. PRESTAZIONE – «Laè stata molto, adessoalla gara contro il Leicester. I tifosi ci stanno sostenendo in modo straordinario.abbiamo unaimportantissima da vincere e il loro aiuto sarà decisivo. Vogliamo raggiungere la finale tutti insieme». PIEDI – «Gioco con i piedi in base all’organizzazione della squadra. Il portiere fa parte della squadra, se una squadra non dà opzioni diventagiocare. Invece, sua squadra è organizzata, il compito è più agevole». L'articolo proviene da Calcio News 24.

