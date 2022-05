Rigore dell’Inter dubbio? La risposta di Cioffi a DAZN è da grande allenatore (Di domenica 1 maggio 2022) Ecco le dichiarazioni di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, rilasciate ai microfoni di DAZN: “I ragazzi sono stati bravissimi, ora andiamo avanti. C’è rammarico, abbiamo preso il primo gol su un piazzato dove noi siamo forti. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo e non possiamo permettercelo. Nella ripresa abbiamo corretto il tiro”. “Prossima stagione? Ho tanta voglia di finire bene questa stagione, pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Saremo un po’ presuntuosi ma questa partita ci lascia l’amaro in bocca“. “Errori nell’ultimo passaggio? Noi veniamo da cinque partite in due settimane, tante volte la gamba fresca ce l’hai quando stai bene. Andremo a correggere ciò che abbiamo sbagliato ma mi sento di fare i complimenti a tutti”. “Cosa serve per ambire a grandi obiettivi in futuro? Cosa serve lo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) Ecco le dichiarazioni di Gabrieledell’Udinese, rilasciate ai microfoni di: “I ragazzi sono stati bravissimi, ora andiamo avanti. C’è rammarico, abbiamo preso il primo gol su un piazzato dove noi siamo forti. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo e non possiamo permettercelo. Nella ripresa abbiamo corretto il tiro”. “Prossima stagione? Ho tanta voglia di finire bene questa stagione, pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Saremo un po’ presuntuosi ma questa partita ci lascia l’amaro in bocca“. “Errori nell’ultimo passaggio? Noi veniamo da cinque partite in due settimane, tante volte la gamba fresca ce l’hai quando stai bene. Andremo a correggere ciò che abbiamo sbagliato ma mi sento di fare i complimenti a tutti”. “Cosa serve per ambire a grandi obiettivi in futuro? Cosa serve lo ...

sportli26181512 : Udinese, Cioffi: 'Questa sconfitta lascia l'amaro in bocca'. E sul rigore per l'Inter cita Boskov: Gabriele Cioffi,… - _1nt3rm3rd4_ : @LucaMarelli72 Ciao Luca, secondo te era rigore quello del 2 a 0 dell'inter? - swaro72 : @ElMik18 @Andrea09382606 Eh.. magari un Dybala o un Quadrado l’avrebbe fatta molto meglio.. e senza subire il colpo… - ManuFilippone95 : RT @KrankFessie: ma il rigore dell’inter è come quello non dato su Leao solo che è meno netto - GoalItalia : Il tecnico dell’Udinese commenta il rigore assegnato all’Inter ?? -