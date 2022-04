Caso Cucchi | i carabinieri condannati si costituiscono | ma uno dei due protesta | «Non sono un assassino»

(Di martedì 5 aprile 2022) Idalla Cassazione con l’accusa di aver pestato e ucciso Stefanosicostituiti nella notte. Si tratta di Alessio Di Bernardo, originario di Sesto Campano, e del suo collega Raffaele D’Alessandro: per loro la pena era stata ridotta ieri da 13 a 12 anni di reclusione. I militari sirecati nella Caserma Ezio Andolfato di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), sede del Carcere militare giudiziario, per consegnarsi ai colleghi prima di venir trasferiti nella struttura penitenziaria casertana. Gli altri dueaccusati di falso aspettano invece un nuovo processo in appello, ma solo per il ricalcolo della pena: Roberto Mandolini e Francesco Tedesco, che erano statirispettivamente a 4 e 2 anni e mezzo di reclusione. ...

, la sorella Ilaria: "E' stato scritto un pezzo di storia: Stefano ha avuto giustizia" I due sono arrivati nel cuore della notte. Prima di essere trasferiti in carcere i due carabinieri si sono ...LE REAZIONI - 'Sono amareggiato perché non sono l'assassino di Stefano, ma rispetto la decisione dei giudici perché sono un carabiniere nell'animo'. È quanto ha affermato Raffaele D'...«La giustizia non è uguale per tutti» ed esistono «i processi a due velocità»: ecco la definizione di giustizia secondo una delle donne che in Italia si è battuta di più perché fosse garantita a suo f ...