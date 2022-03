Ucraina | Boschi | ' rafforzare rete accoglienza e cambiare regole Dublino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Quello del popolo ucraino si prospetta come un esodo storico, con milioni di profughi. L'Unione Europea ha giustamente aperto le braccia per accoglierli e l'Italia ha assicurato economicamente il soccorso per queste persone in fuga dalla guerra. Ma siamo pronti a questa emergenza?". Così Maria Elena, capogruppo Leu alla Camera, su Fb. "Con oltre 100 mila arrivi al giorno, dobbiamoladisu ampia scala, in primis con i Comuni e le Regioni e con lo straordinario mondo del terzo settore che è già in prima linea. E se si è risvegliata la solidarietà di paesi come Polonia e Ungheria, che un tempo si rifiutavano di accogliere le persone provenienti dall'Africa, allora è arrivato il momento diledi ...