Questa foto di un abbraccio tra un soldato ucraino e la sua ragazza è del 2014

Il 26 febbraio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un uomo con il passamontagna e la tuta mimetica abbracciare una donna. L'immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «In Ucraina questo soldato dice queste parole alla sua fidanzata e merita un applauso. L'amore vincerà sempre su tutto!». Il riferimento è all'attacco russo all'Ucraina, iniziato nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022. Si tratta di un contenuto fuorviante, presentato senza il contesto necessario per la sua comprensione. La foto è reale, ma non è stata scattata a febbraio 2022 e non ha quindi alcun collegamento con l'attuale invasione russa dell'Ucraina. L'immagine è stata scattata in realtà il 23 giugno 2014 a Kiev, in Ucraina, dal fotografo Sergei Supinsky.

