Precompilato 730, il 16 marzo scade termine per invio dati spese scuole. Nota (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 16 marzo scade il termine per l’invio dei dati delle spese scolastiche che verranno inseriti dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi 2022). Per queste spese, infatti, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 19%. Il ministero invia Nota alle scuole con le indicazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il 16ilper l’deidellescolastiche che verranno inseriti dall’Agenzia delle Entrate nella dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi 2022). Per queste, infatti, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 19%. Il ministero inviaallecon le indicazioni. L'articolo .

