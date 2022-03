McKennie addio Juventus? Torna in Germania | assalto improvviso

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Contro il Villarreal è uscito per infortunio e ne avrà per due mesi; il futuro di, però, rischia di essere lontano da Torino.è il centrocampista più importante dellavista la sua capacità di attaccare la profondità ed essere molto pericoloso sulle palle inattive. La società bianconera, però, deve fare attenzione perché lo statunitense rischia dire in. Ecco il club maggiormente interessato al classe 1998. AnsafotoL’andata degli ottavi di finale di Champions League ha visto l’infortunio, piuttosto serio, di; il centrocampista statunitense sarà costretto a stare fuori dal campo per due mesi. Un problema importante per Allegri sia a causa delle numerose assenze in mezzo al campo sia per le caratteristiche dell’ex ...

Fedechurch22 : E con l'infortunio di mckennie possiamo dire addio definitivamente al 433 per tornare a sto 442 storto - nel_pallone : Credo che #Allegri comincerà a giocare a due a centrocampo. Con #McKennie out, dopo l’addio di #Bentancur, rimang… - Bambisiu : Mckennie era l'unico centrocampista completo di questa squadra. Ottime incursioni, tanta quantità e intelligenza ta… -

...Il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 spinge in ogni caso il giocatore verso l'. Secondo Tuttosport la Juventus è pronta ad inserire il cartellino di Weston, ...Chiariamo: da risolvere è solo il conflitto interno ed esterno che pende ancora per l'in ... In mezzo, senza Zakaria e, Locatelli, Arthur e Rabiot sono di fatto obbligati a giocare dal ...McKennie è il centrocampista più importante della Juventus ... un rinnovo che ancora non arriva e i like ai giocatori della Juventus fanno pensare ad un possibile addio a fine anno. Mourinho lo vuole ...Tra un rinnovo in stand-by e la corte più o meno velata della Vecchia Signora, infatti, i betting analyst sono convinti che l’affare tra la Juventus e il giocatore possa andare in porto tanto che un p ...