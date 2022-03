L'Onu condanna l'invasione russa dell'Ucraina, la Cina si astiene (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l'invasione russa dell'Ucraina , con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. I cinque ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'Assemblea generalee Nazioni Unite ha adottato una risoluzione chel', con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. I cinque ...

borghi_claudio : I voti all'Onu per la risoluzione di condanna alla Russia per #RussianUkrainianWar Verde è a favore, Rosso è contr… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Il secondo round di negoziati slitta a giovedì. L’Onu condanna l’invasione russ… - lauraboldrini : 141 Paesi membri hanno votato una risoluzione #ONU che condanna l'invasione russa in #Ucraina. Il mondo rivendica… - PeLopez1 : RT @RominaMura: L’assemblea generale #Onu approva risoluzione che condanna invasione russa dell'#Ucraina ???? 141 voti a favore Voti contra… - claudiocerasa : L'Onu condanna l'invasione, la Cina si astiene. Domani continuano i negoziati -