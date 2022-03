I piccoli erano arrivati all’ambasciata della capitale perché senza più un posto sicuro. (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una storia di «servizio, dedizione e coraggio», l’ha definita Mario Draghi. Il premier ha voluto pubblicamente applaudire il gesto dell’ambasciatore Pier Francesco Zazo e di tutto il personale italiano, riusciti a salvare 20 bambini, tra cui 6 neonati, durante il trasferimento dell’ambasciata italiana da Kiev a Leopoli. Leggi anche › Ucraina, Iana Dashkovska: «Aiutateci ad assicurare un futuro ai nostri piccoli pazienti oncologici» ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una storia di «servizio, dedizione e coraggio», l’ha definita Mario Draghi. Il premier ha voluto pubblicamente applaudire il gesto dell’ambasciatore Pier Francesco Zazo e di tutto il personale italiano, riusciti a salvare 20 bambini, tra cui 6 neonati, durante il trasferimento dell’ambasciata italiana da Kiev a Leopoli. Leggi anche › Ucraina, Iana Dashkovska: «Aiutateci ad assicurare un futuro ai nostripazienti oncologici» ...

I bambini del Delfino Curi Pescara verso il ritorno alla normalità: "Lo sport fondamentale in questi mesi di emergenza" IlPescara L’ambasciatore italiano a Kiev ha salvato 20 bambini, tra cui 6 neonati I piccoli erano stati accolti dall’ambasciata della capitale perché senza più un posto sicuro dove stare. Ma nel momento in cui si è posto l’obbligo di spostare la sede istituzionale, comunicato dalla ...

