EV Group and Teramount Announce Collaboration to Implement Innovative Packaging Technologies for Photonic Integrated Circuits (Di mercoledì 2 marzo 2022) Breakthrough wafer-level optics Technologies help solve a key challenge of connecting many fibers to silicon chips for datacom and telecom applications ST. FLORIAN, Austria and JERUSALEM, March 2, 2022 /PRNewswire/



EV Group (EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, and Teramount, the leader in scalable solutions for connecting optical fibers to silicon chips, Announce a Collaboration on Implementing wafer-level optics to solve a major obstacle of silicon Photonics, namely fiber chip Packaging. The Collaboration will leverage EVG's nanoimprint lithography (NIL) technology, expertise and services with Teramount's ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Breakthrough wafer-level opticshelp solve a key challenge of connecting many fibers to silicon chips for datacom and telecom applications ST. FLORIAN, Austria and JERUSALEM, March 2, 2022 /PRNewswire/EV(EVG), a leading supplier of wafer bonding and lithography equipment for the MEMS, nanotechnology and semiconductor markets, and, the leader in scalable solutions for connecting optical fibers to silicon chips,oning wafer-level optics to solve a major obstacle of silicons, namely fiber chip. Thewill leverage EVG's nanoimprint lithography (NIL) technology, expertise and services with's ...

Advertising

cybersec_feeds : RT @cybersecitalia: #CyberSec2022 @ale_manfre Direttore Group Security and Cyber Defence, @gruppo_a2a : Un attacco Cybernetico crea consegu… - AwsPonzo : RT @Claranet_IT: Claranet e Amazon hanno stretto un accordo quinquennale per la creazione di un nuovo Cloud Center of Excellence globale pe… - lorenzosala : RT @VarPrime: @VarGroup ottiene la Windows Server and SQL Server Migration to Microsoft Azure #AdvancedSpecialization, un riconoscimento de… - paolo_fusari : RT @Claranet_IT: Claranet e Amazon hanno stretto un accordo quinquennale per la creazione di un nuovo Cloud Center of Excellence globale pe… - CeciliaManzoni3 : RT @Claranet_IT: Claranet e Amazon hanno stretto un accordo quinquennale per la creazione di un nuovo Cloud Center of Excellence globale pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Group and The Adam Project, il trailer del film con Ryan Reynolds The Adam Project : la trama approfondimento The Adam Project, il teaser del film con Ryan Reynolds The Adam Project è il primo progetto di Ryan Reynolds per The Group Effort Initiative , un programma ...

Replay entra in Australia e Nuova Zelanda con partnership con PAS Group L'accordo distributivo siglato con PAS Group prevede un approccio multicanale ai nuovi mercati, integrando retail, wholesale e online. Il progetto di espansione in Australia e Nuova Zelanda si ...

Saban Music Group And International Music Icon Don Omar Strike Multiyear Strategic Partnership Padova News germania prysmian ...e l'integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile in Germania e ... EVP Projects di Prysmian Group - . "Si tratta inoltre di una delle prime interconnessioni a ess ...

Manitou, nuovi investimenti a stelle e strisce Il Gruppo annuncia un grosso piano di investimenti strategici nei suoi stabilimenti nordamericani da oggi fino al 2026. R&D, nuovi spazi, attrezzature moderne e personale qualificato per un aumento so ...

The Adam Project : la trama approfondimento The Adam Project, il teaser del film con Ryan Reynolds The Adam Project è il primo progetto di Ryan Reynolds per TheEffort Initiative , un programma ...L'accordo distributivo siglato con PASprevede un approccio multicanale ai nuovi mercati, integrando retail, wholesale e online. Il progetto di espansione in Australia e Nuova Zelanda si ......e l'integrazione efficienti delle risorse per la generazione di energia rinnovabile in Germania e ... EVP Projects di Prysmian Group - . "Si tratta inoltre di una delle prime interconnessioni a ess ...Il Gruppo annuncia un grosso piano di investimenti strategici nei suoi stabilimenti nordamericani da oggi fino al 2026. R&D, nuovi spazi, attrezzature moderne e personale qualificato per un aumento so ...