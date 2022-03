Avete mai visto il figlio di Biagio Antonacci? È bellissimo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Avete mai visto il figlio maggiore di Biagio Antonacci? Il ragazzo oltre ad essere bellissimo è una promessa del mondo musicale. Il figlio di Biagio Antonacci l’Avete mai visto? Il ragazzo è davvero molto simile a suo padre: sapete che sta seguendo le sue orme nel mondo della musica? Foto Ansa FotoDi lui si è parlato molto dopo l’ultimo Festival di Sanremo, poiché è stato l’autore di uno dei brani in gara. Parliamo di Paolo Antonacci, il primogenito del cantante e dell’ex compagna Marianna Morandi, figlia del celebre Gianni. Un’unione che è stata molto chiacchierata che è durata dal 1993 al 2002 e che ha portato alla nascita dei figli Paolo e Giovanni. Il primogenito ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 marzo 2022)maiilmaggiore di? Il ragazzo oltre ad essereè una promessa del mondo musicale. Ildil’mai? Il ragazzo è davvero molto simile a suo padre: sapete che sta seguendo le sue orme nel mondo della musica? Foto Ansa FotoDi lui si è parlato molto dopo l’ultimo Festival di Sanremo, poiché è stato l’autore di uno dei brani in gara. Parliamo di Paolo, il primogenito del cantante e dell’ex compagna Marianna Morandi, figlia del celebre Gianni. Un’unione che è stata molto chiacchierata che è durata dal 1993 al 2002 e che ha portato alla nascita dei figli Paolo e Giovanni. Il primogenito ...

