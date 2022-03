Articoli contraffatti o non a norma, nel catanese segnalati sei commercianti (Di mercoledì 2 marzo 2022) CATANIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un articolato servizio volto alla repressione della contraffazione ed al controllo della sicurezza prodotti, nel corso dell’ultimo mese, hanno sequestrato oltre 3.000 Articoli contraffatti e non sicuri, rinvenuti in diversi esercizi commerciali ubicati in differenti comuni della provincia etnea. A Misterbianco, in particolare, le Fiamme Gialle, grazie al costante controllo economico del territorio e ad una mirata attività info-investigativa, supportata da un’attenta analisi di contesto, accedevano presso 3 esercizi commerciali riconducibili ad unico operatore economico. Le attività di PG esperite, permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro 1.422 capi di abbigliamento riproducenti il segno mendace di una nota griffe. I giocattoli, invece, sono i ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) CATANIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un articolato servizio volto alla repressione della contraffazione ed al controllo della sicurezza prodotti, nel corso dell’ultimo mese, hanno sequestrato oltre 3.000e non sicuri, rinvenuti in diversi esercizi commerciali ubicati in differenti comuni della provincia etnea. A Misterbianco, in particolare, le Fiamme Gialle, grazie al costante controllo economico del territorio e ad una mirata attività info-investigativa, supportata da un’attenta analisi di contesto, accedevano presso 3 esercizi commerciali riconducibili ad unico operatore economico. Le attività di PG esperite, permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro 1.422 capi di abbigliamento riproducenti il segno mendace di una nota griffe. I giocattoli, invece, sono i ...

