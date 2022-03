Wta Monterrey 2022, out Errani e Bronzetti al primo turno: avanti Zheng e Bouzkova (Di martedì 1 marzo 2022) Lucia Bronzetti e Sara Errani hanno salutato il Wta 250 di Monterrey 2022 dopo i rispettivi incontri di primo turno. Qinwen Zheng ha eliminato la giovane lombarda, alternate nel caso specifico, tramite il punteggio di 6-2, 6-3, mentre Marie Bouzkova è riuscita ad avere la meglio sull’esperta romagnola per 4-6, 6-2, 6-4. Bronzetti non esattamente al suo meglio dal punto di vista del tennis espresso, qualitativamente non al livello delle ultime settimane; dopo l’uscita di scena anzitempo alle qualificazioni e il ripescaggio in main draw, nuovamente un’eliminazione sgradita per l’azzurrina. Errani, inoltre, ultima italiana rimasta in tabellone, ha vinto in lotta il promo parziale ai danni della giocatrice ceca, ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Luciae Sarahanno salutato il Wta 250 didopo i rispettivi incontri di. Qinwenha eliminato la giovane lombarda, alternate nel caso specifico, tramite il punteggio di 6-2, 6-3, mentre Marieè riuscita ad avere la meglio sull’esperta romagnola per 4-6, 6-2, 6-4.non esattamente al suo meglio dal punto di vista del tennis espresso, qualitativamente non al livello delle ultime settimane; dopo l’uscita di scena anzitempo alle qualificazioni e il ripescaggio in main draw, nuovamente un’eliminazione sgradita per l’azzurrina., inoltre, ultima italiana rimasta in tabellone, ha vinto in lotta il promo parziale ai danni della giocatrice ceca, ...

