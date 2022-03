Wta Lione 2022 | Trevisan batte Cocciaretto nel derby azzurro d’esordio | sfiderà Garcia

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) Martinaha sconfitto Elisabettaper 6-3, 6-2, nel contesto del primo turno del Wta 250 di. La giocatrice toscana ha beffato la connazionale grazie al proprio tennis mancino sempre ostico, efficace in fase difensiva e usualmente efficiente anche in spinta, soprattutto sul lato sinistro del campo; la rientrante marchigiana, per lungo tempo out nel corso del 2021 per infortunio al ginocchio, non è riuscita a tener testa adeguatamente all’avversaria, arrendendosi dopo due parziali intensi. Dominio tattico di, abilissima a scovare costantemente la soluzione di gioco perfetta nelle varie occasioni specifiche, soprattutto nei momenti cruciali. Primo frangente risoltosi dopo un break decisivo al termine dell’ottavo gioco, mentre secondo set mai in discussione e ...