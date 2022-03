**Ucraina: forze Kiev, abbattuti aerei da combattimento russi** (Di martedì 1 marzo 2022) Kiev, 1 mar. (Adnkronos/Dpa) - Le forze ucraine hanno dichiarato di aver abbattuto diversi aerei da combattimento russi: cinque aerei da combattimento e un elicottero sono stati abbattuti ieri durante attacchi aerei alle città di Vasylkiv e Brovary nell'area circostante Kiev, secondo quanto riferito dal quotidiano Ukrayinska Pravda e dall'aviazione ucraina. Vicino Kiev sarebbero inoltre stati abbattuti un missile cruise e un elicottero. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022), 1 mar. (Adnkronos/Dpa) - Leucraine hanno dichiarato di aver abbattuto diversidarussi: cinquedae un elicottero sono statiieri durante attacchialle città di Vasylkiv e Brovary nell'area circostante, secondo quanto riferito dal quotidiano Ukrayinska Pravda e dall'aviazione ucraina. Vicinosarebbero inoltre statiun missile cruise e un elicottero.

