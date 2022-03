Tutti pazzi per Alessandro | Pinuccia si dice innamorata ma il pubblico non le crede

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 marzo 2022) Anche nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi,sono stati protagonisti. Mentre il cavaliere sembra volersi gettare alle spalle tutto quello che è successo in passato, senza però dimenticare,è entrata in studio scusandosi per quello che ha detto nelle ultime registrazioni ad. Le parole diperò non hanno colpito particolarmenteche è sempre molto gentile ma allo stesso tempo parecchio ironico e, seppur in modo pacato, ha fatto capire di non essere desideroso di un futuro al fianco di. La donna invece oggi, dopo aver visto che anche perè entrata una nuova signora, ha detto di non sapere se poi ci sarà in un secondo momento, quasi una sorta di “minaccia” ha fatto ...