The Alpinist: l’irrisolvibile tensione all’infinito (Di martedì 1 marzo 2022) Vita (brevissima) e morte di Marc André-Leclerc, che questo “The Alpinist” non avrebbe nemmeno avuto particolare desiderio di farlo. Quello che voleva davvero fare era girare il mondo e sfidare il cielo a mani nude. Da un desiderio di narrazione degli Alpinisti Peter Mortimer e Nick Rosen. Se esiste una pratica, una disciplina, un voto esistenziale che non sia ancora passato dall’imbuto e del megafono comunicativo del mondo social, questo non è certo l’alpinismo. Sepolta da decenni con tutti gli onori la poetica dell’alpinismo eroico, è giunta quella dell’alpinismo, nel senso più alto del termine, performativo. The Alpinist: la felicità è già tutta davanti agli occhi La frontiera rimane idealmente infinita, ma anche quest’utopia di Galeano ha trovato nel mondo e nel mercato social la sua consacrazione commerciale. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Vita (brevissima) e morte di Marc André-Leclerc, che questo “The” non avrebbe nemmeno avuto particolare desiderio di farlo. Quello che voleva davvero fare era girare il mondo e sfidare il cielo a mani nude. Da un desiderio di narrazione deglii Peter Mortimer e Nick Rosen. Se esiste una pratica, una disciplina, un voto esistenziale che non sia ancora passato dall’imbuto e del megafono comunicativo del mondo social, questo non è certo l’alpinismo. Sepolta da decenni con tutti gli onori la poetica dell’alpinismo eroico, è giunta quella dell’alpinismo, nel senso più alto del termine, performativo. The: la felicità è già tutta davanti agli occhi La frontiera rimane idealmente infinita, ma anche quest’utopia di Galeano ha trovato nel mondo e nel mercato social la sua consacrazione commerciale. ...

Advertising

trentofestival : Si avvicina la data di uscita di THE ALPINIST. UNO SPIRITO LIBERO! ?? Il 7, 8 e 9 marzo non perdere la proiezione de… - CtnSocial : Film Evento 8 marzo 2022 - ore 21.15 THE ALPINIST - UNO SPIRITO LIBERO proiezione in lingua originale con sottoti… - GiornaleLORA : The Alpinist La vera storia del giovane e visionario free climber Marc-André Leclerc - trentofestival : Senza videocamere, senza corda e senza margine di errore: Marc-André Leclerc era uno dei più talentuosi alpinisti d… - CAI150 : Al cinema con il #ClubAlpinoItaliano: il 7, 8 e 9 marzo in sala THE ALPINIST. UNO SPIRITO LIBERO, storia del free c… -