Probabili formazioni Udinese-Sampdoria: ventottesima giornata Serie A 2021/2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Le Probabili formazioni di Udinese-Sampdoria, match della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 5 marzo nella cornice della Dacia Arena La partita potrà essere seguita su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Udinese – Beto e Deulofeu pronti nel 3-5-2 di Cioffi. Si dovrebbe rivedere Pereyra dal 1? a centrocampo, favorito su Makengo. Sampdoria – Sensi dietro Quagliarella e Caputo. Giampaolo non sbaglia. Possibile minutaggio a gara in corso per Giovinco. Le Probabili formazioni Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 5 marzo nella cornice della Dacia Arena La partita potrà essere seguita su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Beto e Deulofeu pronti nel 3-5-2 di Cioffi. Si dovrebbe rivedere Pereyra dal 1? a centrocampo, favorito su Makengo.– Sensi dietro Quagliarella e Caputo. Giampaolo non sbaglia. Possibile minutaggio a gara in corso per Giovinco. Le(3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; ...

