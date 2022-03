Pontecagnano, Anna uccisa a 30 anni nel salone di bellezza: caccia all'ex (Di martedì 1 marzo 2022) Tragedia a Pontecagnano Faiano. Una ragazza di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa all'interno del salone di bellezza presso cui lavorava.Il fatto è accaduto in via Tevere,... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) Tragedia aFaiano. Una ragazza di 30 anni,Borsa, è stataall'interno deldipresso cui lavorava.Il fatto è accaduto in via Tevere,...

Advertising

rtl1025 : ? Una donna di 30 anni è stata uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di #Salerno. La vittima, A… - tvoggi : PONTECAGNANO FAIANO, SPARATORIA IN PIENO CENTRO. UCCISA 20ENNE Choc a Pontecagnano Faiano dove stamattina un uomo h… - cjmimun : Una donna e' stata uccisa a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La vittima, Anna Borsa, sarebbe stata ucc… - LCronache : Anna Borsa, di 20 anni, è stata colpita alla testa ed uccisa a sangue freddo dinanzi ai presenti. - mattinodinapoli : Pontecagnano, Anna uccisa a 22 anni nel salone di bellezza dall'ex fidanzato -