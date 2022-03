Orrore per una 18enne, sequestrata e stuprata dal gruppo (Di martedì 1 marzo 2022) Due uomini, di origine albanese, sono stati arrestati a Perugia e un terzo ha l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una 18enne originaria della Costa d’Avorio. Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia di Perugia a seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, mentre piangeva, con a fianco, poggiato al suolo, un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata dal personale del 118 presso il locale Pronto soccorso e ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia. Le indagini, perquisizioni, sequestri, l’ascolto di persone informate sui fatti, nonché accertamenti di polizia giudiziaria, hanno consentito l’identificazione dei tre aguzzini ritenuti coinvolti nella vicenda poi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022) Due uomini, di origine albanese, sono stati arrestati a Perugia e un terzo ha l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale diaggravata ai danni di unaoriginaria della Costa d’Avorio. Le indagini sono state avviate da agenti della Polizia di Perugia a seguito della denuncia della giovane trovata in Strada del Pantano, riversa a terra, mentre piangeva, con a fianco, poggiato al suolo, un coltello da cucina. La vittima è stata trasportata dal personale del 118 presso il locale Pronto soccorso e ricoverata presso il reparto di ginecologia e ostetricia. Le indagini, perquisizioni, sequestri, l’ascolto di persone informate sui fatti, nonché accertamenti di polizia giudiziaria, hanno consentito l’identificazione dei tre aguzzini ritenuti coinvolti nella vicenda poi ...

